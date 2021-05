EU wil draad oppakken voor handelsakkoord met India

donderdag 6 mei 2021 , 16:54

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie wil de onderhandelingen met India hervatten over een groot handelsakkoord. Wanneer de EU-leiders zaterdag de Indiase premier Narendra Modi spreken, verwachten zij "een doorbraak", zeggen hoge EU-diplomaten.

De besprekingen over een veelomvattende handelsdeal werden in 2013 stilgelegd omdat Brussel en Delhi er niet in slaagden allerlei meningsverschillen te overbruggen. Maar de banden tussen de EU en India zijn de afgelopen jaren al nauwer geworden, zeggen de bronnen. Dat burgers in de tussentijd juist veel negatiever zijn gaan denken over zulke vrijhandelsakkoorden, zien zij niet als belemmering.

Brussel en Delhi zullen de onderhandelingen heropenen over handel, de bescherming van investeerders tegen bijvoorbeeld onvoorspelbaar overheidshandelen en over de bescherming van namen als parmaham en Opperdoezer Ronde. "Dit maakt de weg vrij voor een vrijhandelsakkoord tussen ons."

De onderhandelingen strandden in 2013 omdat India naar de zin van de EU te veel vasthield aan zijn traditioneel wat protectionistische koers. Zo heft India flinke invoertarieven op voedingsmiddelen en auto's. Ook over patentrecht en de komst van Indiase werknemers naar Europa waren India en de EU het oneens.

Uit het aantrekken van de banden met India spreekt volgens de ingewijden de Europese waardering en erkenning voor de "natuurlijke bondgenoot", die ze in de "grootste democratie van de wereld" zien. Maar het is ook een signaal aan China, de grote buur en een belangrijke rivaal van India én van de EU. "China moet begrijpen dat het niet de enige speler in dit deel van de wereld is", zegt een hooggeplaatste EU-bron. Een eind vorig jaar met Peking gesloten investeringsakkoord blijft voorlopig op de plank liggen, na ruzie en sancties over en weer.

Het Verenigd Koninkrijk, dat sinds zijn vertrek uit de EU naarstig werkt aan nieuwe handelsakkoorden om te tonen dat het zelfstandig minstens zo goed af is, kondigde dinsdag al officiële onderhandelingen met India aan. Maar dat heeft niet meegewogen in de toenadering tussen de EU en India, bezwoer de Europese Commissie eerder al. "Dit is geen wedstrijd of race."

Tijdens de videotop met Modi zullen de EU-leiders en de Indiase premier de heropleving van de corona-epidemie bespreken die India te veel dreigt te worden. De EU wil ook afspreken het gesprek met Delhi over mensenrechten weer op te pakken, zeggen de bronnen.

