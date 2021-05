Brussel wil 5 miljoen euro uittrekken voor ontslagen KLM'ers

donderdag 6 mei 2021 , 13:04

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil 5 miljoen euro uittrekken om KLM-personeel dat vanwege de coronacrisis is ontslagen aan een nieuwe baan te helpen. Het geld is bedoeld om 1200 ontslagen werknemers om te scholen of te helpen een eigen zaak te beginnen, meldt de commissie. Zij verwacht van het kabinet dat het 3,4 miljoen bijlegt.

De EU-landen en het Europees Parlement moeten nog wel met het plan instemmen. De commissie wil het geld putten uit een fonds voor mensen die hun baan verliezen als gevolg van globalisering, doordat hun werkgever bijvoorbeeld naar een goedkoper buitenland verhuist. Nederland had gevraagd om steun uit dat fonds, het EGF.

Met het EGF-geld kunnen KLM'ers die hun baan zijn verloren advies inwinnen over waar ze weer aan de slag zouden kunnen. Ze kunnen ook sollicitatietraining volgen of verhuiskosten vergoed krijgen als ze ver weg een baan vinden. Maar het geld kan ook worden gebruikt om werkgevers aan te moedigen de ontslagen werknemers in dienst te nemen, meldt de commissie.

Ook Finland mag hulp verwachten. Voor vijfhonderd ontslagen medewerkers van vliegmaatschappij Finnair wil het dagelijks bestuur van de EU 1,8 miljoen euro vrijmaken.

"Als gevolg van de Covid-19-pandemie is het aantal passagiersvluchten wereldwijd dramatisch teruggevallen", zegt Eurocommissaris Nicolas Schmitt. Met het EGF-geld "tonen we solidariteit met de 1700 voormalige werknemers van KLM en Finnair".

Terug naar boven