EU overweegt trainingsmissie tegen jihadisten Mozambique

donderdag 6 mei 2021 , 11:16

Bron: European Defence Agency - flickr

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie denkt erover na militaire trainers naar Mozambique te sturen om dat land te helpen jihadisten eronder te houden. Die roeren zich steeds krachtiger in het noorden van het Afrikaanse land en overrompelden onlangs een kustplaats met ook veel Europese expats. Mozambique heeft dringend om hulp gevraagd.

"We zullen proberen een trainingsmissie te sturen, zoals we in de Sahelregio hebben, om de veiligheidssituatie in Mozambique beheersbaar te maken", zei EU-buitenlandchef Josep Borrell voor aanvang van overleg met de defensieministers van de EU.

Hoe de missie eruit zou moeten zien, is nog onduidelijk. In Mali en andere Sahellanden helpen ruim duizend militairen uit de EU lokale legers in de strijd tegen moslimextremisten.

