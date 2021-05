Groot-Brittannië stuurt marineschepen naar Jersey om visconflict

donderdag 6 mei 2021 , 2:04

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Boris Johnson heeft twee patrouilleschepen van de marine naar het Kanaaleiland Jersey gestuurd vanwege het conflict met Frankrijk over visserijrechten. Londen vreest dat Franse vissers de grootste haven op het eiland mogelijk uit protest willen blokkeren. Frankrijk dreigde eerder al dat de doorgifte van elektriciteit vanuit Frankrijk via een onderzeese kabel naar het eiland als "vergeldingsmaatregel" kan worden onderbroken.

De Franse vissers willen donderdag actie gaan voeren bij Saint Helier, de voornaamste haven van Jersey. Volgens de lokale autoriteiten zouden de vissers echter niet van plan zijn om de boel te blokkeren. Johnson zei woensdag dat hij de twee marinevaartuigen "als voorzorgsmaatregel" naar Jersey stuurt. Een blokkade zou volgens de premier "volledig ongerechtvaardigd" zijn.

Volgens de Franse minister Annick Girardin (Zee) hebben de Britten nieuwe toegangsvoorwaarden voor de Franse vissers doorgevoerd, waardoor die korter actief kunnen zijn in het gebied en minder soorten uit het water mogen halen. Dat ontdekte Girardin naar eigen zeggen afgelopen vrijdag.

Het Verenigd Koninkrijk publiceerde een lijst met 41 Franse visboten waaraan nieuwe voorwaarden zijn gesteld die volgens Parijs niet zijn "afgestemd, besproken of aangemeld" als deel van de brexitovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. "Volkomen onaanvaardbaar", zei Girardin deze week in het parlement over de kwestie. Zij vreest dat als Frankrijk geen actie onderneemt vissers ook worden geweerd uit andere visrijke Britse wateren.

Het eiland Jersey ligt ruim 20 kilometer van de Normandische kust. Het is geen deel van het VK, maar een Brits kroonbezit.

