'EU moet snel minder afhankelijk van derden worden'

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet minder afhankelijk worden van buitenlandse grondstoffen, halfgeleiders, farmaceutische en andere strategische producten. De Covid-19-pandemie heeft de Europese kwetsbaarheid op die terreinen pijnlijk duidelijk gemaakt en de 27 lidstaten moeten er dan ook snel lessen uit trekken, stelt de Europese Commissie.

Door coronamaatregelen als het tijdelijk sluiten van grenzen en het stilleggen van luchtverkeer is de levering van belangrijke producten onder druk komen te liggen. Dat geldt niet alleen voor vaccins en grondstoffen voor prikken. Autofabrikanten kampen met tekorten aan essentiële elektronische onderdelen, waardoor de productie hapert. Stellantis, fabrikant van onder meer Opel, Peugeot en Alfa Romeo, kon de eerste drie maanden 190.000 auto’s niet afmaken door chiptekorten, meldde het bedrijf woensdag. VDLNedcar in het Limburgse Born legt deze week de productie om dezelfde reden stil.

Al twee jaar worden binnen de EU verhitte discussies gevoerd over een meer ‘open strategische autonomie'. Frankrijk en ook de (Franse) EU-industriecommissaris Thierry Breton dringen aan op het opzetten van sterke Europese allianties, zoals die inmiddels voor batterijen is gestart. Ook moet de EU een eigen computerchipproductie opbouwen, waarbij de commissie ook vindt dat partners uit de VS en Taiwan moeten kunnen worden binnengehaald.

Het kabinet stuurt de komende maanden een officiële positiebepaling over de Europese industriestrategie naar de Tweede Kamer, laat het ministerie van Economische Zaken weten.

