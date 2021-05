Ook Amerikanen en Canadezen mogen Europese 'militaire snelweg' op

woensdag 5 mei 2021 , 14:48

BRUSSEL (ANP) - De legers van de Verenigde Staten, Canada en Noorwegen mogen meedoen aan de zogenoemde militaire snelweg van de Europese Unie. Dat zullen de defensieministers van de EU-landen donderdag afspreken, zeggen EU-diplomaten.

Nederland maakt zich er al langer sterk voor dat Europese legers zich gemakkelijker kunnen verplaatsen binnen Europa. Nu kost het vervoer van tanks, wapens of munitie nog veel tijd doordat bijvoorbeeld spoorlijnen niet op elkaar aansluiten en er allerlei vergunningen en paperassen nodig zijn. Dat is onhandig als er haast geboden is om bijvoorbeeld troepen naar de grens met de steeds vijandiger oosterbuur Rusland te dirigeren. Nederland haalt het project voor 'militaire mobiliteit' steevast aan als een van de succesvolste voorbeelden van Europese defensiesamenwerking.

Nu mogen ook het Amerikaanse, Canadese en Noorse leger deelnemen aan het project, zegt een hoge EU-diplomaat. De weerstand daartegen, onder meer vanuit Griekse, Cypriotische en Franse hoek, is goeddeels weggenomen. "We hebben goed kunnen uitleggen hoe dit ook ten goede komt aan de versterking van de EU."

Het wordt voor het eerst dat landen van buiten de EU aan een defensiesamenwerkingsproject mogen meedoen.

