EU krijgt weer een gezant voor geloofsvrijheid

woensdag 5 mei 2021 , 14:16

gewijzigd

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie krijgt na jaren weer een speciale gezant die opkomt voor de vrijheid van godsdienst. De Cypriotische oud-Eurocommissaris Christos Stylianides is met die taak belast.

De christendemocraat Stylianides gaat zich namens de EU sterk maken voor het bestrijden van discriminatie en het tegengaan van radicalisering. Ook gaat hij het gesprek tussen verschillende geloofsgemeenschappen aanmoedigen en helpen bij verzoening.

De Europese Commissie wilde na het vertrek in 2019 van de Slowaakse speciaal gezant Ján Figel, de eerste persoon die in 2016 voor de functie was benoemd, eigenlijk van de gezant af. Maar de commissie zwichtte voor druk van vooral de christendemocraten en de rechts-conservatieven in het Europees Parlement. Het kwam er echter maar niet van een opvolger voor Figel te benoemen.

De SGP is blij met de aanstelling. "Hier hebben we lang voor gestreden", zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. Hij dringt er wel op aan dat de nieuwe gezant ook genoeg geld en menskracht moet krijgen om zijn werk te kunnen doen.

Volgens Peter van Dalen (ChristenUnie) is de benoeming "beter laat dan nooit". Hij hoopt dat Stylianides een vliegende start maakt met zijn werk. "De godsdienstvrijheid staat wereldwijd onder toenemende druk. Rapporten laten jaar op jaar zien dat geweld tegen onder andere christenen toeneemt, maar we horen ook schokkende verhalen over de behandeling van Oeigoeren in China."

