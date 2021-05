Ook Rutte blijft thuis van EU-top in Portugal

dinsdag 4 mei 2021 , 21:35

Bron: European Commission

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - Na de Duitse bondskanselier Angela Merkel reist ook premier Mark Rutte niet af naar de EU-top van vrijdag en zaterdag in Portugal. De stand van de corona-epidemie laat dat niet toe, vinden ze. De beide regeringsleiders bellen zaterdag wel in en nemen zo deel aan de top.

De EU-leiders worden vrijdag in Porto verwacht voor onder meer topoverleg over een socialer Europa en een ontmoeting met de Indiase premier Modi. Die laatste liet al eerder weten dat hij niet zou komen en in plaats daarvan zou inbellen.

De 'sociale top' van vrijdag is een langgekoesterde wens van Portugal, dat dit halfjaar voorzitter is van de EU. Duitsland en Nederland hebben er minder mee op, omdat ze vinden dat de inrichting van de verzorgingsstaat vooral een zaak is van elk EU-land zelf.

Nederland bekijkt of er in plaats van Rutte bijvoorbeeld een andere bewindspersoon of topambtenaar aan de sociale top kan deelnemen. De premier doet zaterdag waarschijnlijk wel mee aan het overleg van de EU-leiders over een actieplan voor een socialer Europa.

