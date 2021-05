Meelworm mag in EU op het menu

dinsdag 4 mei 2021 , 14:42

BRUSSEL (ANP) - EU-burgers kunnen binnenkort voor het eerst insecten op het menu zetten. De gedroogde gele meelworm mag voortaan als voedingsmiddel dienen.

De meelworm, eigenlijk een larf van de meeltor, kan als knapperig tussendoortje worden gegeten. Maar je vindt hem bijvoorbeeld ook in poedervorm als ingrediënt in koekjes of pasta. Het insect is rijk aan onder meer belangrijke eiwitten en kan goed als vervanger voor vlees dienen.

Insecten worden elders in de wereld al veel gegeten, maar in Europa wordt hooguit een enkele soort soms aan dieren gevoerd. De komende jaren moeten ze vaker op ons bord belanden, vindt bijvoorbeeld ook landbouwminister Carola Schouten. Het eten van insecten trekt een minder zware wissel op milieu en klimaat dan van bijvoorbeeld rundvlees.

De EU-landen stemden dinsdag in met een voorstel van de Europese Commissie om de meelworm toe te laten voor gebruik als voedsel voor mensen, meldt de commissie. Zij handelt in de komende weken de formaliteiten af.

