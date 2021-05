EU ontbiedt Russische ambassadeur wegens sancties EU-prominenten

maandag 3 mei 2021 , 14:27

Bron: WikiMedia/Meghas

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft de Russische ambassadeur ontboden. EU-buitenlandchef Josep Borrell wil Rusland aanspreken op de inreisverboden die de regering in Moskou acht prominente vertegenwoordigers van de EU en van EU-landen heeft opgelegd.

De Russische ambassadeur wordt maandagmiddag verwacht, zegt Borrells woordvoerder. "We zullen onze krachtige veroordeling en verwerping van deze stap overbrengen."

Rusland sloot zijn grenzen vrijdag voor onder anderen de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Věra Jourová, en de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli. Zo wil Moskou de sancties vergelden die de EU een aantal Russen heeft opgelegd voor onder meer de behandeling van Kremlincriticus Aleksej Navalni.

De Tsjechische Jourová, die is belast met de bescherming van de rechtsstaat en de strijd tegen desinformatie, is uitgesproken scherp over de handel en wandel van het Kremlin. Sassoli's Europees Parlement dringt op gezette tijden aan op krachtiger optreden tegen Rusland. Ook een Duitse aanklager, een Franse parlementariër, een Zweedse onderzoeker en drie functionarissen uit Letland en Estland mogen Rusland niet langer in. Zij wezen bijvoorbeeld op de hand van Rusland in de gifmoordaanslag op Navalni.

De Russische strafmaatregelen "bewijzen opnieuw dat Rusland de confrontatie met de EU kiest", liet de unie vrijdag al weten. Zij waarschuwde dat de EU op haar beurt met tegenmaatregelen kan komen. De EU-landen overleggen nog over een gezamenlijke reactie.

