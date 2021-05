Leveringsproblemen en hoge prijzen remmen groei industrie Europa

maandag 3 mei 2021 , 11:19

LONDEN (ANP) - De bedrijvigheid in de Europese industrie is in april toch iets minder hard gestegen dan eerder gedacht. Dat meldt marktonderzoeker Markit op basis van definitieve cijfers. Dat heeft te maken met problemen met de levering van materialen.

Zo verloopt zeevracht al tijden moeizaam door een tekort aan containers in bepaalde gebieden en juist een overschot op andere plaatsen. Het logistieke malheur werd deels veroorzaakt door het containerschip Ever Given, dat vastliep in het Suezkanaal en de belangrijke vaarroute dagenlang blokkeerde. De problemen leiden ook tot hoge prijzen voor grondstoffen. Ook zaken als het chiptekort, dat steeds meer maakbedrijven treft, spelen mee.

Ondanks de problemen blijft de industrie in de eurozone onstuimig groeien. De inkoopmanagersindex die Markit gebruikt kwam uit op 62,9, waar iedere waarde boven de 50 op een toename wijst. Bij een eerdere raming stond de graadmeter op 63,3.

Ook de Duitse en Franse industrie groeiden iets minder hard. Die van Spanje en Italië deden het juist beter dan tijdens de eerdere schatting. In Nederland steeg de bedrijvigheid in de industrie vorige maand naar recordhoogte, maakte de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) eerder op de dag bekend.

