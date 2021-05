Annie Schreijer-Pierik na huidige termijn niet meer verkiesbaar

maandag 3 mei 2021 , 8:08

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

DEN HAAG (PDC) - Annie Schreijer-Pierik (CDA) stelt zich niet opnieuw verkiesbaar als haar huidige termijn in het Europees Parlement afloopt.

De nu 68-jarige Schreijer-Pierik zit sinds 2014 in het Europees Parlement. Zij maakt daar deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij en is onder meer lid van de commissies Landbouw en plattelandsontwikkeling en van visserij. Zij staat vooral bekend als voorvechter van de Nederlandse agrarische en visserijsector. Bij de Europese verkiezingen in 2019 werd Schreijer Pierik met bijna 114.000 voorkeurstemmen herkozen.

Voor haar EP-lidmaatschap zat zij namens het CDA in de gemeenteraad van Ambt-Delden, Provinciale Staten van Overijssel en in de Tweede Kamer.

Bron: Tubantia, Nieuwe Oogst, RTVOost

