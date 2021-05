Europese banken binden strijd aan met Amerikaanse betaalreuzen

maandag 3 mei 2021 , 7:41

LONDEN (ANP) - Meer dan dertig Europese banken en creditcardverwerkers, waaronder ING, willen gezamenlijk de concurrentie aangaan met Amerikaanse betaalreuzen. De financiële instellingen hadden daarvoor eerder al het European Payment Initiative (EPI) opgericht. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times heeft het initiatief tot september de tijd om met een blauwdruk voor een pan-Europese betalingsdienst te komen.

Het in Brussel gevestigde EPI heeft momenteel zo'n veertig betalingsdeskundigen in dienst. Het te ontwikkelen betalingsmodel moet zowel bij aankopen online als in winkels te gebruiken zijn. Daarnaast moet met de dienst geld opgenomen kunnen worden bij betaalautomaten en moeten rekeningen tussen consumenten onderling te vereffenen zijn.

"Het idee is om een Europese betaalkampioen op te richten die het kan opnemen tegen PayPal, Mastercard, Visa, Google en Apple", zegt Joachim Schmalzl, de voorzitter van het EPI, tegen de krant.

Naast ING zijn onder meer Deutsche Bank, UniCredit, Santander en BNP Paribas aangesloten bij het initiatief. De banken die meedoen zijn momenteel goed voor ruim de helft van alle betalingen in Europa. Het project heeft ook de steun van de Europese Commissie en de financiële regelgevers in de eurozone. Ook de Europese Centrale Bank zou het initiatief verwelkomen.

EPI heeft volgens Schmalzl tot nu toe zo'n 30 miljoen euro ontvangen van zijn geldschieters. De eerste toepassingen in de praktijk, een systeem voor elektronische realtimebetalingen tussen consumenten, zou begin volgend jaar kunnen worden gelanceerd. Een breder betalingsinstrument zou in de tweede helft van 2022 kunnen volgen, aldus de EPI-voorzitter.

Eerdere pan-Europese pogingen om de suprematie van de VS op het gebied van betalingen aan te vechten, mislukten jammerlijk. Het Monnet-project, dat in 2011 de steun van 24 Europese kredietverstrekkers had, mislukte omdat het niet de nodige politieke steun had. Ook lukte het niet om een levensvatbaar bedrijfsmodel te ontwikkelen.

