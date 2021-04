Rusland weert uit vergelding EU-politici

vrijdag 30 april 2021 , 18:46

Bron: Julmin/Surendil

MOSKOU (ANP/RTR/AFP/DPA) - Rusland legt acht functionarissen in de EU, onder wie politici van de Europese Unie, een inreisverbod op als vergelding voor Europese sancties tegen vier Russen in maart. Het gaat onder anderen om vicevoorzitter Vera Jourova (Justitie) van de Europese Commissie en David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou bekend.

De EU trof in maart sancties tegen twee Russen die betrokken zouden zijn bij het vervolgen van homo’s en lesbiennes in de Russische regio Tsjetsjenië. Ook werden toen vier Russen uit de entourage van president Vladimir Poetin op de sanctielijst gezet wegens het vergiftigen en vervolgen van oppositieleider Aleksej Navalni en het neerslaan van protesten. Het ging om de Russische procureur-generaal, de baas van het zogeheten Onderzoekscomité dat direct onder de president ressorteert en grote strafzaken onderzoekt.

Moskou zei destijds met "niet noodzakelijk symmetrische" tegenmaatregelen te komen. Het buitenlandministerie stelt nu dat de Europese Unie "haar beleid van eenzijdige, onrechtmatige beperkende maatregelen tegen Russische burgers en organisaties voortzet".

Op de Russische sanctielijst staan verder officials uit landen als Frankrijk, Duitsland, Zweden, Estland en Letland. Onder hen de Berlijnse openbaar aanklager Jörg Raupach en de Zweedse Åsa Scot, die vorig jaar mede vaststelden dat Navalni is vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat werd ontwikkeld in de Sovjet-Unie.

Terug naar boven