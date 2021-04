Meer compensatie uit brexit-fonds voor Nederland

vrijdag 30 april 2021 , 17:47

Bron: © Hans Nielen

DEN HAAG (ANP) - Nederland krijgt volgens het laatste voorstel van EU-voorzitter Portugal tientallen miljoenen euro's extra uit het EU-fonds waaruit landen en sectoren worden gecompenseerd die veel economische schade ondervinden van de brexit. Over de verdeling van het 5 miljard euro tellend potje moet nog wel overeenstemming worden bereikt met het Europees Parlement.

Het kabinet meldt vrijdag dat Nederland in het Portugese voorstel 810 miljoen uit het fonds krijgt toebedeeld. In een eerder voorstel van de Europese Commissie was dat nog 757 miljoen euro. Met het geld wil de Europese Unie zwaar getroffen sectoren helpen zoals de transportbranche en de visserij. In het nieuwe voorstel wordt de eerste ronde van uitbetalingen wel over meerdere jaren uitgesmeerd.

Nederland is in het voorstel na Ierland de grootste ontvanger uit het brexit-fonds. In mei komt het Europees Parlement met zijn wensen voor het fonds. Daar hebben de Fransen al laten weten meer geld te willen. Het kabinet hoopt op een snel akkoord zodat nog dit jaar kan worden begonnen met de besteding van het geld.

