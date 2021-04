Werkloosheid eurozone opnieuw iets afgenomen

vrijdag 30 april 2021 , 11:39

LUXEMBURG (ANP) - De werkloosheid in de eurozone is in maart opnieuw licht gedaald. Sinds de stevige stijging van de werkloosheid vorig jaar aan het begin van de coronacrisis neemt het percentage Europeanen zonder baan telkens af. Dat is onder meer te danken aan de coronasteun van overheden. Ook kiezen sommige mensen ervoor om even niet op zoek te gaan naar nieuw werk. Dan worden ze niet als werklozen geregistreerd.

Ten opzichte van februari vonden per saldo 209.000 mensen in de eurozone een baan, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Er zijn er nog altijd een kleine 13,2 miljoen werkloos, wat neerkomt op een percentage van 8,1 procent. Dat was in februari nog 8,2 procent. In de hele Europese Unie ging de werkloosheid naar 7,3 procent, van 7,4 procent in februari.

De jeugdwerkloosheid in de eurozone bedroeg 17,2 procent wat ook iets minder was dan een maand eerder. Er zijn een kleine 2,4 miljoen mensen onder de 25 jaar in de eurolanden die geen werk hebben.

