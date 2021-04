Europese politici en partijgenoten rouwen om dood Van Baalen

vrijdag 30 april 2021 , 11:29

DEN HAAG (ANP) - VVD-leider en demissionair minister-president Mark Rutte is "getroffen" door het overlijden van zijn partijgenoot Hans van Baalen. Rutte werkte al sinds 1993 met hem samen, memoreert hij op Twitter. De premier is een van de velen die vrijdagochtend terugblikt op het leven van de 60-jarige politicus van wie vrijdag bekend werd dat hij na een kort ziekbed is overleden.

"Hans heeft een bepalende rol gespeeld in de enorme groei van de liberale fractie in het Europees Parlement", aldus Rutte. Hij betuigt ook zijn steun aan de vrouw en zoon van de VVD'er. "Ik koester onze vriendschap en ik wens Ineke en Robert veel sterkte met dit verlies."

Meer VVD'ers uitten hun waardering voor hun partijgenoot. Oud-Tweede Kamerlid Ton Elias treurt om het heengaan van "die lieve Hans van Baalen, zoveel warmer dan vele mensen wisten". Hij prijst zijn "vlijmscherpe" politieke intuïtie. Frans Weisglas noemt hem "toegewijd, een echte liberale Europeaan en zo enorm aardig".

Met Hans van Baalen is een "passioneel en toegewijd liberaal" heengegaan, zegt de Europese liberale partij ALDE, waar Van Baalen voorzitter van was. Guy Verhofstadt van diezelfde partij, met wie Van Baalen een veelbesproken steunbetuiging uitsprak aan de pro-Europese betogers op het Maidanplein in Oekraïne, zegt verdrietig te zijn over de dood van "mijn vriend Hans van Baalen". Hij was een "dierbare collega en gewiekste compromissensluiter in het Europees Parlement", zo schrijft hij.

"We hebben bijna drie decennia samengewerkt", memoreert D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld. "Hans was een gul en voorkomend mens. Hij zal enorm gemist worden." De CDA-delegatie in het Europees Parlement omschrijft de politicus als een "zeer bedreven politicus en fijn mens". SGP-leider Kees van der Staaij spreekt van een "aimabel en kleurrijk parlementariër".

