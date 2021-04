Inflatie eurozone verder omhoog door hogere olieprijs

vrijdag 30 april 2021 , 11:06

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in april gestegen naar 1,6 procent op jaarbasis, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste raming. Dat is flink hoger dan de 1,3 procent geldontwaarding die Eurostat over maart meldde. De belangrijkste reden van de toename is de verder gestegen olieprijs en de daarmee samenhangende prijs voor energie.

De kerninflatie, dus zonder de beweeglijke prijzen voor energie, voedsel, alcohol en tabak, kwam uit op 0,8 procent. Dat is juist iets lager dan de 0,9 procent van maart.

Binnen de eurozone zijn er grote verschillen in de inflatie. Griekenland heeft de laagste inflatie op min 0,8 procent. In Luxemburg is de inflatie met 3,3 procent het hoogst. De Nederlandse inflatie bedraagt deze maand 1,8 procent.

