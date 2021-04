Oud-VVD-Kamerlid en Europarlementariër Hans van Baalen overleden

vrijdag 30 april 2021 , 10:30

DEN HAAG (PDC) - Voormalig Kamerlid voor de VVD en Europarlementariër Hans van Baalen is op zestigjarige leeftijd na een kort ziektebed overleden.

De heer Van Baalen was Tweede Kamerlid voor de VVD van 1999 tot 2002 en van 2003 tot 2009. Vervolgens was hij van 2009 tot 2019 lid van het Europees Parlement, waar zich voornamelijk bezig hield met buitenlandse zaken en defensie. Hij bracht in 2015 en de daarop volgende jaren als schaduwrapporteur een reeks verslagen uit over de betrekkingen met China, Rusland, Oekraïne, het buitenlands- en defensiebeleid en het nabuurschapsbeleid.

Sinds 2015 was hij ook partijvoorzitter van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).

