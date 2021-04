ECB gaat banken beoordelen op blootstelling aan klimaatrisico

donderdag 29 april 2021 , 15:44

Bron: wikimedia/DXR

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat van 112 grote leners in de eurozone bekijken of ze niet teveel risico lopen door de klimaatverandering. Als dat zo is, dan is de toezichthouder bereid de financiële instellingen aan te pakken, heeft ECB-beleidsmaker Frank Elderson in een toespraak gezegd. In november stelde de centrale bank al richtlijnen op waar banken aan moeten voldoen.

Banken kunnen aan klimaatrisico's zijn blootgesteld als ze veel lenen aan sectoren die door klimaatveranderingen getroffen kunnen worden of juist sectoren die gaan verdwijnen. Zo zijn bedrijven in de olie- en gassector risicovol omdat die sector vermoedelijk op den duur verdwijnt.

Er komen voorlopig nog geen richtlijnen voor de hele financiële sector, aldus Elderson. Wel kan de ECB van individuele banken vragen dat ze maatregelen nemen.

Onder bankpresident Christine Lagarde heeft de ECB klimaat tot een van de speerpunten gemaakt. Zo wordt er momenteel beleid gemaakt hoe de centrale bank zijn monetaire middelen kan inzetten in de strijd tegen de klimaatverandering. Ook zal klimaatrisico worden meegenomen in de stresstest voor banken. Dat zal er volgens Elderson toe leiden dat banken hun risicobeheer aan gaan passen en meer gegevens verstrekken. Dat gebeurt nu ook nog te weinig, meent de Nederlander.

