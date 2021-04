Voormalig VVD-Kamerlid Sven Koopmans gaat bemiddelen tussen Israël en Palestijnen

donderdag 29 april 2021 , 14:43

Bron: Tweede Kamer

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Afgezwaaid VVD-Kamerlid Sven Koopmans wordt vredesgezant in het Midden-Oosten voor de Europese Unie. Hij moet helpen de vastgelopen vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen vlot te trekken.

Koopmans is een doorgewinterd vredesonderhandelaar. Voor hij in 2017 in de Tweede Kamer kwam, werkte hij al voor de Verenigde Naties in brandhaarden als Cyprus, Kosovo en Syrië. De jurist is in Oxford gepromoveerd op bemiddeling in internationale conflicten.

De 47-jarige Koopmans was de afgelopen jaren buitenlandwoordvoerder van de VVD in de Kamer, al was dat pas na het gedwongen vertrek van collega-buitenlandspecialist Han ten Broeke. Koopmans besloot na de Kamerverkiezingen terug te keren naar de diplomatie.

Koopmans is voor bijna twee jaar benoemd.

