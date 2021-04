Brussel wil alleen nieuwe EU-regel invoeren als er een sneuvelt

donderdag 29 april 2021 , 12:01

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Voor elke nieuwe EU-regel moet in het vervolg in principe een andere wijken, vindt de Europese Commissie. Zo wil ze overdreven regeldrift en administratieve rompslomp tegengaan. Ook al vrezen bijvoorbeeld natuurorganisaties dat onder dat mom het mes gaat in de bescherming van klimaat en milieu.

De Europese Commissie krijgt al jaren het verwijt dat ze een onzinnige hoeveelheid regels produceert die bedrijven en burgers alleen maar in de weg zitten. Twintig jaar geleden bond ze al voor het eerst de strijd aan met haar eigen regelwoede.

Maar Eurocommissaris Maros Šefčovič ziet ruimte voor nog grotere zelfbeheersing. De 'kosten' van regels moeten gelijk blijven, vindt hij. Als de commissie wil dat een bedrijf voortaan bijvoorbeeld iets administreert, moet zij dat bedrijf een andere klus besparen.

Dat is slecht nieuws voor de ambitieuze plannen van het dagelijks bestuur van de EU voor de strijd tegen klimaatverandering, vrezen natuur- en klimaatvoorvechters. Op dat vlak zijn er veel meer regels nodig, maar valt er nog weinig te schrappen.

Die argwaan verbaast, zegt Šefčovič. De commissie heeft volgens hem wel bewezen dat het haar menens is met het klimaatbeleid. "Dat verandert niet, maar zal alleen maar versnellen." Hij wijst erop dat de regel flexibel is en regels ook later of op een belendend terrein kunnen worden geschrapt.

Bovendien zijn de lasten van klimaatbeleid vaak geen administratiekosten, maar aanpassingskosten, denkt hij. Die zou hij eerder als investeringen beschouwen.

De commissie wil in de tweede helft van het jaar proefdraaien met de nieuwe "één in, één uit"-aanpak . Daarna moet die worden ingevoerd.

