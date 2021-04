Regeringsleider Noord-Ierland kondigt vertrek aan

woensdag 28 april 2021 , 17:30

BELFAST (ANP) - Arlene Foster stapt eind juni op als regeringsleider van Noord-Ierland, kondigt ze aan in een verklaring. De roep binnen haar Democratisch Unionisten Partij (DUP) om nieuw leiderschap nam de afgelopen tijd toe en er werd gedreigd met een vertrouwensstemming in het parlement. Haar wordt onder meer verweten de problemen in de nasleep van de brexit niet goed te hebben aangepakt.

De 50-jarige Foster wil ruimte bieden aan haar partij om leiderschapsverkiezingen te organiseren. Ze stopt eind mei na vijf jaar als leider van de pro-Britse DUP. Ze zegt dat Noord-Ierland in de toekomst de verdeeldheid moet ontstijgen.

Het was vooral rond Pasen onrustig in het Britse landsdeel. Het kwam tot rellen tussen republikeinen en pro-Britse loyalisten, waarbij tientallen agenten gewond raakten. De aanleiding voor de rellen was dat het Britse deel van Ierland door de brexit opnieuw diep verdeeld raakte. Om te voorkomen dat er een EU-buitengrens met grensposten en controles ontstaat tussen de republiek Ierland en het Britse noorden, heeft het landsdeel voorlopig een speciale status gekregen. De controles op het handelsverkeer tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland die daarvoor nodig zijn, zijn in de ogen van de pro-Britse Noord-Ieren een onaanvaardbare regeling die Noord-Ierland los zou weken van het Verenigd Koninkrijk.

