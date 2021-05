14 van de 27 lidstaten hebben herstelplannen ingediend bij de Commissie

dinsdag 4 mei 2021 , 12:00

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Afgelopen vrijdag verstreek de eerste deadline voor lidstaten om hun nationale bestedingsplannen van het Europees herstelfonds in te dienen bij de Europese Commissie. Nederland is één van de lidstaten dat momenteel nog geen plan heeft ingediend.

Het Europees herstelfonds, ook wel Next Generation EU genoemd, is opgezet om lidstaten te helpen de klappen van de coronacrisis op te kunnen vangen en heeft een omvang van 750 miljard euro. Lidstaten kunnen alleen subsidies en leningen krijgen wanneer ze voldoen aan een aantal voorwaarden. De Commissie en de andere lidstaten moeten akkoord gaan met het doel waar een lidstaat het geld aan wil uitgeven en in hoeverre die lidstaat het gebruikt voor verstandige en duurzame hervormingen.

Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Portugal en Slowakije hadden vorige week hun plannen al ingediend bij de Commissie. Op vrijdag, de dag van de deadline, hebben ook België, Denemarken, Spanje, Italië, Letland, Luxemburg, Oostenrijk en Slovenië dit gedaan. Hierna heeft de Commissie op 3 mei de herstelplannen van Polen ontvangen.

De herstelplannen van Nederland zullen nog even op zich laten wachten. Het demissionair kabinet heeft aangegeven de formatie van het nieuwe kabinet af te wachten, voordat het een plan indient. Het blijft de komende weken nog mogelijk voor lidstaten om hun herstelplannen in te dienen. De Commissie heeft als doel alle plannen binnen twee maanden goed te keuren om zo de eerste leningen en subsidies in juli uit te kunnen keren.

Bron: Euractiv, NOS

Terug naar boven