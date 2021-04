Handelsverdrag met VK officieel na goedkeuring EU-parlement

woensdag 28 april 2021 , 10:48

gewijzigd

Bron: © European Union, ??

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement keurt het handels- en samenwerkingsverdrag van de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk goed, met 660 stemmen voor, 5 tegen en 32 onthoudingen. Ratificatie door het parlement was de laatste benodigde stap voor de formele, nieuwe relatie tussen de EU en het land dat bijna een halve eeuw EU-lid was. Het verdrag, dat sinds 1 januari al tijdelijk in werking was, wordt door de ratificatie nu officieel van kracht. Brussel zet daarmee een punt achter de brexit.

"Dit is de laatste stap van een lange reis, die zorgt voor stabiliteit in onze nieuwe relatie met de EU als vitale handelspartner, nauwe bondgenoot en gelijke", verklaarde de Britse premier Boris Johnson na de bekendmaking van het stemresultaat. "Het is nu tijd om vooruit te kijken naar de toekomst."

De meeste Europarlementariërs betreuren het definitieve vertrek van de Britten uit de EU. "Brexit betekent verstoring en ongemak voor burgers en bedrijven", zei parlementsvoorzitter David Sassoli. "Maar ondanks de beslissing van het VK om onze unie te verlaten, blijven we diepe en langdurige banden delen, waarden, geschiedenis en geografische nabijheid. Het is in ons aller belang om deze nieuwe relatie te laten werken."

"Hoe intens verdrietig het ook blijft dat het zover is gekomen, we moeten nu vooruitkijken", stelt PvdA-buitenlandwoordvoerder Thijs Reuten. "De Britten zijn onze buren, we hebben een gedeelde geschiedenis en gedeelde waarden." Volgens PvdA-fractievoorzitter Agnes Jongerius zal de toekomstige relatie "blijvende inzet en toewijding vragen van ons allemaal".

Het parlement zal een actieve rol spelen in het zorgvuldig controleren of het Verenigd Koninkrijk zijn verplichtingen volledig nakomt. Bas Eickhout (GroenLinks) wijst erop dat de Britten zich moeten houden aan de regels voor eerlijke concurrentie op het gebied van werknemersrechten en milieustandaarden. "De EU kan eenzijdig maatregelen nemen als het VK deze standaarden afzwakt."

Liesje Schreinemacher (VVD): "Ik hoop dat we in de toekomst ook kunnen kijken naar samenwerking op beleidsterreinen waar we nu geen afspraken over hebben gemaakt, zoals een uitwisselingsprogramma voor studenten of het buitenlandbeleid. Maar zoals de Britten zelf zeggen: 'first things first' en dat is zorgen dat deze deal in de praktijk zijn werk gaat doen."

De Europese werkgeversorganisatie Business Europe verwelkomt de ratificatie. Het VK is de derde grootste handelspartner van de EU. Daarmee is het nieuwe verdrag een van de belangrijkste die de EU heeft gesloten, aldus de organisatie.

Het land trad in 1973 toe tot de EU. De brexit was het gevolg van een referendum over het lidmaatschap van de EU in 2016. Na moeizame onderhandelingen over de scheidingsvoorwaarden, die zijn vastgelegd in het terugtrekkingsakkoord van oktober 2019, sloten Brussel en Londen op 24 december 2020 ook een handels- en samenwerkingsverdrag. Daarmee werd op het nippertje een chaotisch 'no-dealscenario' voorkomen, want op 1 januari werd het Britse vertrek uit de Europese Unie definitief. Het verdrag ging alvast voorlopig in werking omdat het Europees Parlement tijd nodig had om het heel technische akkoord goed te kunnen bestuderen voor het zijn instemming gaf.

Terug naar boven