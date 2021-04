Europese Commissie: Denemarken mag Syriërs niet terug sturen

dinsdag 27 april 2021 , 18:20

BRUSSEL (ANP) - Denemarken mag geen Syriërs terugsturen naar hun vaderland, vindt de Europese Commissie. Het is er nog niet veilig genoeg. De Deense plannen om dat toch te doen baren de commissie zorgen.

Denemarken heeft een heel streng asielbeleid. Het land heeft de verblijfsvergunning van honderden Syriërs ingetrokken omdat zij volgens de Deense regering niet langer een toevluchtsoord nodig zouden hebben. De Syrische regering heeft de burgeroorlog nagenoeg in haar voordeel beslecht, maar bijvoorbeeld de VN vinden het er nog niet veilig genoeg om vluchtelingen terug te sturen.

De commissie heeft Denemarken op de plannen aangesproken. "Niemand kan teruggestuurd worden naar Syrië", zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson. Ze voelt ook niets voor het Deense plan om mensen die weigeren terug te keren, te verbieden te werken of te studeren. "Dat is iets wat me verontrust."

Denemarken is niet het enige EU-land dat stelt dat de toestand in Syrië is verbeterd, maar lijkt tot dusver wel het enige dat Syriërs al wil terugsturen.

