Europees Parlement heft immuniteit lid Griekse neonazipartij op

dinsdag 27 april 2021 , 11:02

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft met overweldigende meerderheid ingestemd met de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van het Griekse lid Ioannis Lagos. In een geheime stemming steunden 658 parlementariërs het verzoek van de Griekse autoriteiten, terwijl 25 tegen waren. Lagos werd in oktober in zijn thuisland samen met een aantal andere leiders van de Griekse neonazipartij Gouden Dageraad veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf.

Gouden Dageraad werd in 1993 opgericht door de antisemitische Nikolaos Michaloliakos, een bewonderaar van Adolf Hitler. Op het hoogtepunt in 2015 was de fel antibuitenlanderspartij de derde in grootte van Griekenland. Sinds 2019 zat de 48-jarige Lagos als 'onafhankelijke' in het Europees Parlement.

In 2015 begon in Griekenland een monsterproces tegen in totaal 68 (ook oud-)leden van Gouden Dageraad voor onder meer moordpogingen, illegaal wapenbezit en geweld. In 2020 werden elf verdachten vrijgesproken en 57 veroordeeld, onder wie partijleider Michaloliakos en Lagos. De rechtbank legde partijlid Yorgos Roupakias een levenslange celstraf op voor het doodsteken van een antifascistische rapper in 2013. De nummer twee van de partij, Christos Pappas, is op de vlucht.

In oktober 2020 stelde de rechtbank de partij buiten de wet en werd zij bestempeld als criminele organisatie.

