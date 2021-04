Universiteiten in Hongarije worden geprivatiseerd

dinsdag 27 april 2021 , 0:47

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije neemt dinsdag waarschijnlijk wetgeving aan om stichtingen op te richten die de leiding van universiteiten en culturele instellingen overnemen. Critici zien hierin een volgende stap van de rechtse regering van premier Viktor Orbán om zijn greep op het land verder te vergroten. Nu zijn de meeste universiteiten in het land nog in handen van de staat, maar hebben ze een grote mate van academische autonomie.

Het wetsvoorstel stelt dat deze instellingen moeten worden geprivatiseerd omdat de moderne omstandigheden een "heroverweging van de rol van de staat" vereisen en de stichtingen het beheer efficiënter zouden kunnen uitvoeren. De regering stelt raden van toezicht aan om de stichtingen te leiden. Ze controleren zo omvangrijke vastgoedactiva, profiteren van miljarden euro's uit EU-fondsen en hebben aanzienlijke invloed op het dagelijks leven op universiteiten.

"Dit maakt deel uit van de ideologische oorlog die Orbán twee jaar geleden uitriep", zei Attila Chikan, een professor aan de economische universiteit van Corvinus in Boedapest en voormalig minister in de eerste regering van Orbán in 1998. "Ze maken er geen geheim van: ze willen de intellectuele macht overnemen na de politieke en economische macht."

Orbán, die in 2010 aan de macht kwam, heeft zijn controle over een groot deel van het Hongaarse openbare leven, zoals de media, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vergroot. Hij probeert ook de nationale cultuur opnieuw vorm te geven. Orban zette de veranderingen uiteen in een toespraak in 2018 toen hij aankondigde zijn politieke systeem in te bedden in een nieuw "cultureel tijdperk".

Zijn regering, die voorstander is van wat zij christelijke, conservatieve waarden noemt, heeft zich sterk gekant tegen immigratie, homo's en de wettelijke erkenning van transgenders.

