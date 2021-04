Transportorganisatie: EU-regels nodig voor laadinfrastructuur emissievrije trucks

dinsdag 27 april 2021 , 0:05

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet bindende regels opstellen voor de aanleg van laad- en tankinfrastructuur voor emissievrije trucks, zoals elektrische vrachtwagens, om zo de klimaatdoelstellingen te behalen. Die oproep komt van de European Clean Trucking Alliance (ECTA), waar Transport en Logistiek (TLN) deel van uitmaakt.

Hoewel steeds meer truckfabrikanten ook emissievrije vrachtwagens bouwen, ontbreekt de infrastructuur om die voertuigen op te laden. Daarnaast bestaan grote verschillen tussen de duurzaamheidsplannen en -ambities van Europese landen onderling. Om het goederenvervoer te verduurzamen en de klimaatdoelstellingen op tijd te halen, moeten lidstaten nu beginnen met de aanleg van laadpunten en waterstoftankstations, aldus de ECTA.

"Voor transportondernemers is de beschikbaarheid van voldoende laad- en tankinfrastructuur cruciaal", zegt Rob Aarse van TLN. "Want wat heb je aan een emissievrije truck, als je die nergens kan opladen? Toch zijn de Europese richtlijnen voor de aanleg van die infrastructuur veel te vrijblijvend. Om transporteurs te garanderen dat zij in de toekomst hun elektrische of waterstof aangedreven vrachtwagen kunnen gebruiken, moet de Europese Commissie alle lidstaten bindende doelstellingen en quota voorschrijven."

De ECTA pleit voor een wettelijk kader bij de uitrol van infrastructuur voor emissievrije vrachtwagens. Zo moeten er vanaf 2025 bij stedelijke knooppunten minimaal twee openbare laadstations voor elektrische vrachtwagens beschikbaar zijn. In 2030 moeten dat er zeker tien zijn. Voor de verduurzaming van het langeafstandsvrachtverkeer moet de Europese Commissie inzetten op het emissievrij maken van belangrijke goederencorridors. Om dat te realiseren wil de ECTA dat de EU erop toeziet dat landen vóór 2030 het elektriciteitsnet verzwaren en een basisinfrastructuur voor waterstoftankstations bouwen.

