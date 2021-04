Deel EU-parlement: geen geld naar Tsjechië om corruptie premier

maandag 26 april 2021 , 14:38

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet de geldkraan naar Tsjechië dichtdraaien als premier Andrej Babiš EU-geld blijft opstrijken. Brussel moet tegen Tsjechië voor het eerst de nieuwe regels inzetten die de rechtsstaat moeten beschermen, vinden de machtige christendemocraten in het Europees Parlement.

Sinds dit jaar kunnen EU-landen die de rechtsstaat schenden, gekort worden op EU-subsidies. Die regel moet de EU gebruiken om Babiš aan te pakken, vindt de christendemocratische EVP. De grootste fractie in het Europees Parlement wijst op onderzoek van de Europese Commissie naar het zakenimperium van Babiš, dat tientallen miljoenen aan EU-subsidies heeft ontvangen. Dat concludeert dat de winsten van Babiš' bedrijf Agrofert nog altijd naar de premier vloeien.

Dat is belangenverstrengeling, vindt de EVP. Babiš beslist als regeringsleider in Brussel mee over de verdeling van EU-gelden. Door dat te laten gebeuren, overtreedt Tsjechië de EU-wetgeving, zegt EVP-parlementariër Monika Hohlmeier. Als Babiš niet opstapt of Agrofert van de hand doet "kan heel Tsjechië daarvoor de tol betalen van geblokkeerd EU-geld", zegt haar Tsjechische collega Tomáš Zdechovský.

De commissie wil nog niet zeggen of zij de zogeheten rechtsstaattoets tegen Tsjechië wil inzetten. Dat kan in ieder geval alleen bij subsidies die na 1 januari zijn of worden uitgekeerd.

