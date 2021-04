Uitslag verkiezingen Albanie nog onzeker

maandag 26 april 2021 , 12:09

Bron: © European Union, 2016

DEN HAAG (PDC) - De Albanese oppositie heeft de overwinning opgeëist van de parlementaire verkiezingen in het land op zondag 25 april. De regerende socialistische partij zegt echter dat het nog te vroeg is om de uitslag te duiden, gezien de tegenstrijdige resultaten in de verschillende exit-polls. De verkiezingen zijn van grote betekenis voor de toetreding van Albanië tot de Europese Unie.

De verkiezingen werden voorgegaan door een harde campagne waarin de regerende socialistische partij een derde termijn zocht. Tegenover de partij van premier Edi Rama staan een dozijn partijen verenigd achter de grootste oppositiepartij 'de Democraten'.

Een jaar geleden spraken Europese leiders af om de toetredingsonderhandelingen met Albanië te starten, waarbij een belangrijke voorwaarde is dat het land vrije en eerlijke verkiezingen kan organiseren. Volgens onafhankelijke waarnemers uit de EU en de VS werden er op de verkiezingsdag geen grote onregelmatigheden geconstateerd.

Bron: Euractiv, Trouw.

Terug naar boven