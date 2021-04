EU-leiders bijeen op Europese Raad van 25 mei

maandag 26 april 2021 , 11:30

DEN HAAG (PDC) - De 27 Europese leiders zullen elkaar op 25 mei fysiek ontmoeten tijdens een Europese Raad. De leiders zullen met elkaar spreken over de coronacrisis, de strijd tegen klimaatverandering en de spanningen met Rusland.

Het afgelopen jaar vonden de meeste vergaderingen op Europees niveau per videoconferentie plaats vanwege de coronamaatregelen. Tijdens online Europese toppen kunnen regeringsleiders niet in kleinere formaties met elkaar spreken en daarnaast bestaat er bezorgdheid over privacykwesties. Daardoor verloopt de besluitvorming trager, tot frustratie van de politici.

De beslissing over de Europese Raad van volgende maand komt op een moment dat het vaccinatieprogramma van de EU, na een trage start, aan snelheid wint. Ook klimaatverandering is een belangrijk thema op de agenda nadat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten vorige week een akkoord bereikten over bindende EU-klimaatwetgeving. In het kader van de Russische troepenopbouw op de Krim en aan de oostgrens van Oekraïne en de Russische betrokkenheid bij een explosie in Tsjechië in 2014 zullen de leiders ook de relatie met Rusland bespreken.

