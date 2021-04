Hofvijver April 2021: ‘Over een andere boeg’

maandag 26 april 2021 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - De vorming van een ‘regulier’ parlementair meerderheidskabinet onder leiding van Mark Rutte wordt met de dag lastiger. In het aprilnummer van de maandelijkse Hofvijver brengt het Montesquieu Instituut een speciale formatierubriek. Daarin brengen auteurs verschillende, alternatieve oplossingen voor de formatiechaos in kaart. Een minderheidskabinet, een extraparlementaire aanpak en zelfs een zakenkabinet, kunnen deze mogelijkheden de impasse doorbreken?

Verder analyseert Jan Werts in deze Hofvijver de huidige staat van de EU: "Nooit eerder is Europa zó struikelend het jaar ingegaan als deze keer. De grootste misgrepen liggen bij de Europese Commissie". Daarnaast beschouwt Antoaneta Dimitrova de "Sluipende erosie van de parlementaire democratie" in Bulgarije na de parlementsverkiezingen in april, en analyseert Douwe Roest de toekomst van de sociaaldemocratische partijen in Europa op basis van een gesprek met politicoloog Matthijs Rooduijn. Wat kan men leren van Scandinavië?

Dat en meer in de nieuwste editie van de Hofvijver.

Terug naar boven