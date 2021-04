EU en VK sturen hulp naar India vanwege coronagolf

zondag 25 april 2021 , 19:21

BRUSSEL/LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben zondag snelle hulp toegezegd aan India dat te kampen heeft met een ongekende golf van corona-besmettingen als gevolg van een gemuteerde variant van het virus. Die mededelingen werden gedaan door voorzitter van de Europese Commissie (EC) Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson.

Om hulp voor India op gang te brengen heeft de Europese Commissie het zogeheten burgerbeschermingsmechanisme geactiveerd. Op verzoek van de regering in Delhi wil de EC zo snel mogelijk zuurstof en medicijnen naar India brengen. "Gealarmeerd door de epidemiologische situatie in India", schreef Von der Leyen zondag op Twitter. "Wij staan klaar om te helpen."

Oud-kolonisator Groot-Brittannië liet zondag weten dat het materieel naar India gaat sturen. "Onmisbare medische apparatuur, waaronder honderden zuurstofconcentrators en beademingsmachines, is nu onderweg vanuit het Verenigd Koninkrijk naar India om het tragische verlies van levens door dit vreselijke virus te voorkomen", zei premier Johnson in een verklaring.

Het VK stuurt meer dan zeshonderd apparaten naar India, die afkomstig zijn uit de Britse overschotvoorraad. De eerste levering vanuit Londen moet dinsdag aankomen in New Delhi. De VS maakten zondag bekend "onmiddellijk" hulpmiddelen naar India toe te gaan sturen, waaronder ook grondstoffen voor coronavaccins. Het Élysée-paleis liet weten dat Frankrijk op eigen initiatief zuurstofvoorraden naar India stuurt.

India maakt als gevolg van een gemuteerde variant van het coronavirus een zware gezondheidscrisis door. Zondag meldde het land voor de vierde dag op rij 's werelds hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen in een etmaal. Er werden bijna 350.000 nieuwe besmettingen en 2767 nieuwe coronadoden gemeld.

