Italiaanse regering stemt in met gebruik EU-herstelfonds

ROME (ANP/DPA/RTR) - De Italiaanse regering is het zondag eens geworden over de gebruikmaking van de miljarden euro's die de Europese Unie beschikbaar heeft voor het economische herstel na de coronacrisis. Rome kan 191,5 miljard euro krijgen uit het EU-fonds.

Premier Mario Draghi verklaarde dat het plan over de inzet van de EU-gelden tijdens een nachtelijke vergadering is goedgekeurd door zijn kabinet. De deadline voor inlevering bij de EU is 30 april. Wel moet eerst het Italiaanse parlement nog akkoord gaan. Draghi presenteert zijn voorstellen maandag en dinsdag in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Italië, dat in verhouding zeer zwaar is getroffen door de coronapandemie, wil de miljarden onder meer gebruiken voor projecten van ecologische aard ("een groene revolutie") en digitalisering. Ook gaat er veel geld naar onderwijs, modernisering van het openbaar bestuur, infrastructuur en naar het arme zuiden van het land.

Het putten uit het Europese herstelfonds is al maanden omstreden in Italië. De meningsverschillen daarover leidden tot het opstappen van de regering van Giuseppe Conte. Draghi, voormalig voorzitter van de Europese Centrale Bank, volgde hem half februari op. Hij heeft de steun van een meerderheid van het parlement. De oppositie vindt dat er onvoldoende tijd is voor het debat over het kabinetsplan.

