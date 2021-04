Aantal coronavaccinaties nadert wereldwijd het miljard

zaterdag 24 april 2021 , 13:18

DEN HAAG (ANP) - Minder dan vijf maanden na de eerste vaccinatie tegen Covid-19 nadert het aantal inentingen het miljard, becijfert persbureau AFP op grond van zijn eigen database.

Op 8 december ontving de 90-jarige Britse Margaret Keenan, gekleed in een kerst-T-shirt, haar eerste prik met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Sindsdien zijn er bijna een miljard eerste en tweede prikken uitgedeeld met diverse vaccins van onder meer Amerikaanse, Europese, Russische en Chinese makelij.

"Normaal gesproken duurt het vijf tot tien jaar om een nieuw vaccin te ontwikkelen", zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in februari in het Europees Parlement. "Wij deden het in tien maanden. Dat is een enorm wetenschappelijk succes."

In landen waar het vaccin in ijltempo is toegediend is inmiddels weer een geleidelijke terugkeer naar het normale leven zichtbaar. Zo is in Israël, waar ongeveer de helft van de bevolking inmiddels volledig gevaccineerd is, het aantal coronabesmettingen teruggelopen van 650 naar dertien per 100.000 inwoners. Het aantal overlijdens is met de factor 10 gedaald.

De pandemie heeft inmiddels wereldwijd minstens 3.088.103 mensenlevens gekost, meldt AFP zaterdag op basis van eigen cijfers, bijgehouden aan de hand van de dagelijkse rapporten van gezondheidsautoriteiten in elk land. Er zijn ruim 145 miljoen infecties met het coronavirus geregistreerd.

Vrijdag werden wereldwijd 13.991 nieuwe sterfgevallen wegens Coivid-19 geteld. De landen die de meeste nieuwe sterfgevallen kennen zijn volgens de laatste rapporten Brazilië (2.914), India (2.624) en de Verenigde Staten (962). De VS zijn het meest getroffen land, zowel qua doden als besmettingen, met 571.199 overlijdens en bijna 32 miljoen gevallen.

Van de zwaarst getroffen landen is Hongarije het land met het hoogste aantal sterfgevallen in verhouding tot zijn bevolking, met 271 doden per 100.000 inwoners, gevolgd door Tsjechië (270), Bosnië en Herzegovina (250), Montenegro (232) en Bulgarije (226).

