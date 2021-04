Biden komt in juni op eerste buitenlandse trip naar Europa

vrijdag 23 april 2021 , 17:38

Bron: Flickr / jlhervàs / CC BY 2.0

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Joe Biden komt in juni naar Europa voor de top van de G7 in het Verenigd Koninkrijk en de NAVO-top in Brussel. Het is de eerste buitenlandse trip van Biden als president, melden Amerikaanse media.

De top van zeven grootste economieën is van 11 tot 13 juni, daarna is er de top van NAVO-leiders op 14 juni. Ook zal er tijdens het bezoek van Biden een VS-EU-top zijn, maakte Brussel bekend.

