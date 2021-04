EU twijfelt nog over aanpakken AstraZeneca

vrijdag 23 april 2021 , 16:53

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - De Europese Unie is er nog altijd niet uit of ze vaccinmaker AstraZeneca voor de rechter wil dagen. "Er is nog geen besluit gevallen", zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

De commissie en de EU-landen wikken en wegen al dagen of de tijd rijp is voor gerechtelijke stappen tegen AstraZeneca, dat al maanden veel minder coronavaccins levert dan is afgesproken. Ook in het tweede kwartaal voldoet de Brits-Zweedse fabrikant bij lange na niet aan zijn verplichtingen.

Maar een handvol EU-landen, onder wie zwaargewichten Duitsland en Frankrijk, vraagt zich volgens EU-bronnen af of juridische stappen wel zin hebben. AstraZeneca produceert simpelweg te weinig vaccins om zich aan zijn contracten te houden. Dat verandert niet ineens door een gang naar de rechter, denken ze.

De EU moet samenwerken met de vaccinfabrikant om zoveel mogelijk doses te bemachtigen, zei de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn vrijdag. Een juridische procedure heeft volgens hem geen prioriteit.

Langzamerhand verdampt het verzet tegen een rechtsgang, schrijven Brusselse media. Vrees om de verstandhouding met de farmaceut op het spel te zetten is er volgens een EU-bron niet. Die is al voorgoed verzuurd.

Wel zou een proces de reputatie van AstraZeneca nog verder kunnen schaden. Dat kan mensen nog huiveriger maken zich te laten inenten met het vaccin, dat al in opspraak is geraakt door een heel zeldzame maar soms gevaarlijke bijwerking. Die argwaan wil de EU ook niet voeden.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid wil formeel nog geen standpunt innemen over een eventuele rechtszaak. Het onderwerp moet eerst door de lidstaten onderling besproken worden, laat een woordvoerder weten.

