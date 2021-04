Brussel: EU heeft in juli genoeg vaccins voor groepsimmuniteit

vrijdag 23 april 2021 , 14:24

PUURS (ANP) - De Europese Unie heeft in juli genoeg coronavaccins om 70 procent van haar volwassen inwoners in te enten, zegt de Europese Commissie. Dat is genoeg om ervoor te zorgen dat de epidemie uitdooft, verwachten deskundigen.

De inentingscampagne kwam moeizaam op gang in de EU, erkent voorzitter Ursula von der Leyen op bezoek in de vaccinfabriek van Pfizer in het Belgische Puurs. Maar nu draait die volgens haar op volle toeren. De Duitse stelde al eerder het doel dat aan het eind van de zomer 70 procent van de EU-burgers een prik moet hebben gehad. Aan de aanvoer van vaccins zal het volgens Von der Leyen in ieder geval niet liggen.

"We hebben de problemen van het begin overwonnen en zien nu de productie en de leveringen toenemen", zei Von der Leyen in Puurs. "Het betaalt zich nu echt uit. Daardoor hebben we er genoeg vertrouwen in om de lat hoger te leggen en om uit te spreken dat we al in juli 70 procent van de Europese bevolking kunnen inenten."

De EU leunt steeds zwaarder op het vaccin van Pfizer/BioNTech, dat in Puurs wordt gemaakt. De komende dagen verwacht Von der Leyen een nieuwe grote bestelling bij de fabrikant te beklinken. De EU wil 1,8 miljard doses kopen voor de komende twee jaar, om zo nodig 'opfrisprikken' te zetten en nieuwe virusvarianten te lijf te gaan.

Een ingewijde meldt aan persbureau Reuters dat de deal zelfs al rond is. De vaccins die de EU aankoopt worden in principe eerlijk verdeeld over de lidstaten. Nederland zou daardoor met het nieuwe contract aanspraak kunnen maken op minstens 70 miljoen doses.

Terug naar boven