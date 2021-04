Baltische landen wijzen Russische diplomaten uit

vrijdag 23 april 2021 , 13:58

VILNIUS (ANP/RTR) - Litouwen, Letland en Estland wijzen in totaal vier Russische diplomaten uit als teken van solidariteit met Tsjechië. De regering in Praag wees afgelopen week achttien Russische diplomaten de deur omdat twee Russische spionnen achter een fatale explosie in een munitiedepot in 2014 zouden zitten.

Tsjechië vroeg vervolgens andere EU-landen dat voorbeeld te volgen. Buurland Slowakije gaf daar donderdag gehoor aan door drie Russische diplomaten uit te wijzen. De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis maakte vrijdag de reactie van de drie Baltische staten bekend. Hij sprak van een "ongekend en gevaarlijk incident". Litouwen stuurt twee Russen weg en de twee andere Baltische landen elk een.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei donderdag in een telefoongesprek met de Tsjechische premier Andrej Babiš solidair te zijn met Praag, maar kondigde geen maatregelen aan. Ook de EU en de NAVO hebben solidariteit betuigd.

Rusland wees in een reactie al twintig Tsjechen en drie Slowaken uit, maar de diplomatieke ruzie is nog niet ten einde. Minister van Buitenlandse Zaken Jakub Kulhanek eist dat het aantal personeelsleden in de Russische ambassade in Praag voor eind mei gelijk moet zijn aan het aantal Tsjechen in de ambassade in Moskou, dat zijn er nu nog ongeveer 25. Rusland heeft nog zo'n honderd medewerkers in de diplomatieke vertegenwoordiging in Praag, van wie er dus 75 naar huis zouden moeten.

De Tsjechische politie is sinds een week op zoek naar twee Russen met meerdere paspoorten die naast betrokkenheid bij de explosie ook worden verdacht van de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Engeland. Rusland ontkent iets met de explosie te maken te hebben en noemt de Tsjechische beschuldigingen "provocatief en onvriendelijk". Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al aangekondigd dat er nog een "gepaste reactie" volgt.

