Europese Investeringsbank trekt miljarden uit voor Afrika

vrijdag 23 april 2021 , 12:38

Bron: Wikimedia / Palauenc05 / CC BY-SA 3.0

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) heeft vorig jaar een recordbedrag van 5 miljard euro gestoken in kredieten voor Afrika. Het ging om onder meer leningen voor de landbouw, groene energie, elektriciteit, klimaatbestendigheid en gezondheidszorg.

Met name duurzame ontwikkeling in Afrika heeft een grote prioriteit bij de EIB en daarom houdt de bank vrijdag het EU-Africa Green Investment Forum in Lissabon. De bijeenkomst is onderdeel van een serie dialogen waar duizenden deskundigen hun kennis delen.

Het bedrag van de EIB voor Afrika was de helft hoger dan in voorgaande jaren. Het is zelfs het hoogste bedrag in 55 jaar dat de bank in het Afrikaanse continent stak. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis. De investeringen gingen voor een groot deel naar de gezondheidszorg, om onder meer de toegang tot vaccins mogelijk te maken, en naar de economie om bedrijven te helpen het hoofd boven water te houden.

Het geld ging ook naar het verbeteren van de landbouw, toegang tot groene energie, elektriciteit op het platteland, betaalbare huizen, de omgang met klimaatverandering en het verbeteren van de mogelijkheden voor vrouwen. Het bedrag van de EIB werd verdeeld over 58 projecten in 28 Afrikaanse landen.

De EIB is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten. De organisatie steunt ondernemingen in heel Europa, en dus ook daarbuiten.

