EU en UNICEF bezorgd om 897 miljoen kinderen zonder onderwijs

vrijdag 23 april 2021 , 7:11

Bron: © European Union, 20??

BRUSSEL (ANP) - Wereldwijd zitten zeker 897 miljoen kinderen zonder onderwijs, stellen de Europese Unie en VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Hoge vertegenwoordigers van beide organisaties maken zich ernstig zorgen over de toekomst van die kinderen en komen met een videocampagne.

De 897 miljoen kinderen worden uit de schoolbanken gehouden door onder meer conflicten, armoede en de coronacrisis. Volgens de EU en UNICEF wordt de kans dat kinderen nog onderwijs gaan volgen steeds kleiner hoe langer zij van school zijn.

Volgens UNICEF-directeur Henrietta Fore is er sprake van een "regelrechte noodsituatie". "Onze boodschap is duidelijk: overheden moeten kosten noch moeite sparen om scholen open te houden of met voorrang te heropenen", aldus Fore.

EU-buitenlandchef Josep Borrell: "Veel te veel kinderen leven tegenwoordig in omstandigheden die een rem zijn voor het onderwijs dat ze verdienen. De pandemie heeft de gapende kloof nog groter gemaakt."

