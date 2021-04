Franse vissers bereiden blokkade vistransporten uit VK voor

vrijdag 23 april 2021 , 3:59

BOULOGNE-SUR-MER (ANP/AFP) - Honderden Franse vissers hebben zich donderdagavond verzameld om vrachtwagens met vis uit het Verenigd Koninkrijk te blokkeren. De Franse vissers willen zo protesteren tegen de visserijovereenkomsten in het brexitakkoord.

De betogers hebben besloten om de nacht door te brengen bij een checkpoint waar Britse vrachtwagens met vis onderweg naar Calais en Duinkerken worden gecontroleerd, nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten. De vissers staken er houten pallets en autobanden in brand om warm te blijven.

Na te hebben gehoord van de geplande actie in de plaats Boulogne-sur-Mer, kozen meerdere Britse vrachtwagenchauffeurs ervoor om een andere route te nemen. Volgens Franse verslaggevers waren er donderdag in Boulogne vrijwel geen Britse vrachtwagens te zien.

Ook enkele vissersboten die voor Nederlandse bedrijven maar onder Britse vlag varen, hebben besloten om hun vangst elders aan wal te brengen. Volgens de havenmeester zijn de schepen naar Belgische havens uitgeweken.

Visserij was een van de voornaamste twistpunten in de brexitonderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, eind vorig jaar. Het VK stond erop de volledige controle in eigen wateren terug in handen te krijgen, terwijl enkele EU-lidstaten garanties wilden afdwingen dat hun vissers in Britse wateren konden blijven vissen. Het uiteindelijke compromis tussen Brussel en Londen hield uiteindelijk onder meer in dat Europese vissers in een overgangsperiode van 5,5 jaar geleidelijk een kwart van hun quotum inleveren.

Britse vissers, van wie er veel afhankelijk zijn van de export naar de EU, zijn ook ontevreden over het zakendoen na de brexit. Omdat zij van snel transport afhankelijk zijn en er sinds de Britse EU-uittreding grenscontroles zijn ingevoerd zou ook hun broodwinning in gevaar zijn.

