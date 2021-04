Vertrouwen Europese consumenten groeit weer

donderdag 22 april 2021 , 16:18

BRUSSEL (ANP) - Het vertrouwen van consumenten in de economie van de eurozone is in april opnieuw toegenomen. De stijging ten opzichte van maart is daarbij aanzienlijk. Europeanen zijn nu positiever gestemd dan het langjarige gemiddelde, meldt de Europese Commissie op basis van voorlopige cijfers. Vermoedelijk spelen de vaccinaties tegen het coronavirus en versoepelingen van de maatregelen in veel landen daarbij een rol.

Het consumentenvertrouwen kreeg begin dit jaar nog een knauw toen de tweede golf van het coronavirus in veel landen in een derde golf overging. Ook was er destijds veel nieuws over de Britse virusvariant. Sindsdien is het vertrouwen opgekrabbeld.

Het vertrouwen van de Europese consumenten in de economie is nu ongeveer gelijk aan maart vorig jaar. Toen had het al een knauw gekregen door de uitbraak van corona in China en onder meer Italië, maar moest de grote klap nog komen.

