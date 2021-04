ECB verandert rente en opkoopprogramma niet

donderdag 22 april 2021 , 15:30

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente zoals verwacht gelijk op het historisch lage niveau. Ook verandert de centrale bank niets aan het opkoopprogramma voor obligaties, waarmee de bank probeert de economie tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

Het tempo van de aankopen wordt waarschijnlijk wel wat opgeschroefd ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar, naar aanleiding van de economische gegevens die de bank binnenkreeg. Dat had de bank bij de vorige beleidsvergadering ook al aangegeven. Daarmee wil de ECB zorgen dat er gunstige voorwaarden voor financiering blijven.

Verder belooft de centrale bank de normale banken ruimschoots van "goedkoop geld" te voorzien. Daarmee kunnen zij zorgen dat de leningen aan bedrijven en huishoudens op peil blijven. Het normale opkoopprogramma voor obligaties, dat al liep voor de coronacrisis, houdt de ECB op het niveau van 20 miljard euro per maand.

De afgelopen maanden lieten de cijfers zien dat de Europese economie nog altijd stevig te lijden heeft onder de coronamaatregelen in veel landen. Met name de dienstensector, waar onder meer winkels, horeca en de reisbranche onder vallen, heeft het zwaar. Toch zijn er ook duidelijke tekenen dat het dieptepunt bijna bereikt is, gaf ECB-president Christine Lagarde aan.

Bedrijven lijken bovendien niet bang te zijn om te investeren. Consumenten in de eurozone zijn nog wat voorzichtiger, merkt de ECB. Als zij weer geld uit gaan geven kan het economische herstel ook versnellen. De voortgang van vaccinaties en economische heropeningen kunnen het vertrouwen van consumenten aanwakkeren.

De inflatie ging de afgelopen tijd omhoog en dat is een van de zaken waar de ECB op stuurt. Die toename was volgens Lagarde zowel aan gestegen energieprijzen te danken, maar ook aan tijdelijke effecten die vermoedelijk begin volgend jaar weer wegebben. Op de middellange termijn ziet de Française de inflatie wel voorzichtig stijgen.

Qua overheidsinvesteringen meent Lagarde dat landen moeten investeren in zaken die de economie efficiënter maken of weerbaarder voor een eventuele volgende crisis. Daarbij denkt ze aan zaken als digitalisering of vergroening van de economie. Noodsteun van overheden blijft voorlopig nodig en moet gericht zijn op de bedrijven en huishoudens die het hardst geraakt worden door de crisis. Tegelijkertijd moet die steun tijdelijk en gericht blijven.

Van de volgende beleidsvergadering wordt door economen meer verwacht. Dan heeft de ECB nieuwe verwachtingen voor het economisch herstel. Ook is er dan hopelijk een verbetering van de coronasituatie door meer vaccinaties.

