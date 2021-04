Democratie op Donderdag: Moet het regeerakkoord straks minder pagina's tellen?

donderdag 22 april 2021 , 14:30

DEN HAAG (PDC) - Elke donderdag lanceert PDC op Twitter een poll over een actueel politiek onderwerp. Aan de hand van 2 antwoordmogelijkheden kan je daarbij je mening geven over een stelling of vraag. De resultaten van de vorige poll én de nieuwe poll worden elke donderdag op Parlement.com gepubliceerd. Stellingen met een Europese insteek worden daarnaast ook op Europa Nu geplaatst.

Nieuwe poll

Informateur Tjeenk Willink wil inzetten op een nieuwe bestuursstijl en meer dualisme tijdens de volgende kabinetsperiode.

Moet het regeerakkoord straks minder pagina's tellen, zodat de Tweede Kamer meer kan doen? Of zal zo'n dun hoofdlijnenakkoord eindeloos debat opleveren?

Vorige poll

Europese wetgeving bepaalt voor heel wat Nederlandse beleidsthema's het kader, zoals klimaat, migratie en begrotingsregels. Politieke partijen kunnen hier niet van afwijken.

Moeten de Europese randvoorwaarden het startpunt vormen in de formatiegesprekken?

Op Twitter vindt 65% van de stemmers dat Europese wetgeving het startpunt moet zijn in de formatiegesprekken. Daartegenover is 35% van mening dat de besprekingen moeten kunnen afwijken van het kader dat de EU schept.

