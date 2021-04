EU bedankt voor 100 miljoen extra coronavaccins AstraZeneca

donderdag 22 april 2021 , 13:28

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie doet voorlopig geen beroep op AstraZeneca voor extra coronavaccins. De EU ziet af van de 100 miljoen doses waarop zij, bovenop haar bestelling van 300 miljoen doses, desgewenst aanspraak kon maken, zegt de Europese Commissie.

De verstandhouding van de EU met AstraZeneca is verzuurd omdat de farmaceut al maanden veel minder vaccins levert dan afgesproken. Bovendien zijn er zorgen over gevaarlijke bloedstollingsproblemen die in heel zeldzame gevallen na het inenten optreden.

Heel wat EU-landen hadden zwaar ingezet op het middel van de Brits-Zweedse fabrikant, maar prikken nu alleen ouderen, die minder gevaar lijken te lopen. De Europese Commissie maakte vorige week al duidelijk dat ze voortaan de voorkeur geeft aan vaccins met een ander procedé, zoals die van Pfizer/BioNTech, Moderna en CureVac.

De EU heeft de tijd laten verstrijken waarin zij de optie in het contract met AstraZeneca kon lichten, zegt een woordvoerder van de commissie. Of dat gevolgen heeft voor de inentingscampagne is nog onduidelijk.

