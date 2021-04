Dinsdag laatste horde voor handelsverdrag EU met Britten

donderdag 22 april 2021 , 12:18

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement stemt dinsdag over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat is de laatste stap voor de inwerkingtreding van het eind vorig jaar zwaarbevochten akkoord. En die komt net op tijd, want volgende week vrijdag dreigde het akkoord te verlopen.

Het verdrag is in januari al voorlopig in werking getreden, in afwachting van de toestemming van het parlement. De Europarlementariërs wilden meer tijd om de overeenkomst zorgvuldig tegen het licht te houden. Om de handel en het verkeer niet in grote moeilijkheden te brengen, golden de afspraken in de praktijk al wel. Het parlement kreeg tot 30 april de tijd om over het verdrag te stemmen.

De commissies voor handel en buitenlandse zaken van het Europees Parlement keurden het verdrag vorige week al met een overgrote meerderheid goed. De stemming in het voltallige parlement werd opgehouden doordat Europarlementariërs twijfelen of Londen zich wel houdt aan de afspraken over Noord-Ierland. Die afspraken over controles op goederen uit Groot-Brittannië zijn onderdeel van het akkoord dat het vertrek van de Britten uit de EU regelt, zitten Londen bij nader inzien niet lekker.

