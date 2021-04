Janssen garandeert levering coronavaccins aan EU

donderdag 22 april 2021 , 9:58

Bron: European Commission

LEIDEN (ANP) - De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson houdt vast aan de toezegging van de 200 miljoen coronavaccins van Janssen voor dit jaar aan de Europese Unie plus Noorwegen en IJsland. De vestiging in Leiden verwijst naar een verklaring die het moederbedrijf afgelopen nacht uitdeed.

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft een fabriek in de stad Baltimore, in de staat Maryland, gesloten waar grondstoffen voor het vaccin van Janssen werden gemaakt. Uit een rapport blijkt dat er problemen waren met onder meer hygiëne in het gebouw en dat er slecht opgeleid personeel werkte.

Het kan volgens de FDA maanden duren voordat alle problemen in de fabriek zijn opgelost. Johnson & Johnson zegt de kritiekpunten "onmiddellijk en volledig" te behandelen en de klok rond te werken om productiemogelijkheden te ontwikkelen en te activeren.

