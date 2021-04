EU treft voorbereidingen voor rechtszaak tegen AstraZeneca

donderdag 22 april 2021 , 8:31

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt zich op om vaccinmaker AstraZeneca voor de rechter te slepen. Dat bericht nieuwssite Politico, die heeft gesproken met vijf EU-diplomaten.

De verstandhouding van de EU met AstraZeneca is verzuurd omdat de farmaceut al maanden veel minder coronavaccins levert dan afgesproken. Het doel van de rechtszaak zou zijn om het bedrijf te dwingen alsnog met de afgesproken hoeveelheden vaccins over de brug te komen, zegt een van de bronnen tegen de nieuwssite.

De commissie heeft de mogelijke juridische procedure woensdag aangekaart op een bijeenkomst van ambassadeurs. Toen zou er onder lidstaten veel draagvlak zijn geweest voor een rechtszaak. Twee diplomaten zeggen dat er later deze week een deadline is. Dan moeten EU-landen laten weten of ze AstraZeneca ook echt voor de rechter willen slepen.

Terug naar boven